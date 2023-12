Muzikale veelkunner Danny van Tiggele: "Op straat in Den Helder heb ik leren spelen"

Als muzikant en liedjesschrijver behoort Danny van Tiggele tot de top, maar het zingen laat hij graag aan anderen over. Voor zijn plaat La Belle Epoque II deed hij een beroep op popzangers als Tim Knol, Spike van Direct, Cato van Dijck van My Baby en Robin Kester. Danny groeide op in Den Helder waar hij het vak van popmuzikant leerde. "Ik heb daar heel veel in kroegjes en op straat gespeeld, er was een verrassend levendige muziekscene in Den Helder."

"Het was gewoon weer een feestje om deze plaat te maken", zegt Danny van Tiggele. We ontmoeten de gitarist en liedjesschrijver in zijn studio in de bossen bij Den Dolder. Op de hoes van de plaat staat Danny achter een barretje en zijn de gastzangers allemaal gasten op het feest. "Zo moet je het ook een beetje zien. Ik nodig allemaal gastzangers uit om samen met mij het album te maken", vertelt Danny.

"Met Spike van Direct zat ik van de zomer lekker in mijn tuin, kippen om ons heen, wijntje erbij. Zo hebben we die song toen gemaakt en later in de studio opgenomen". Danny bedenkt vaak ideeën voor songs en maakt de schetsen en zoekt er dan een zanger of zangeres bij. Het maakt het album divers. Zo zijn er naast Spike, Tim Knol en Bertolf zangeressen te horen als Cato van Dijck van My Baby en relatieve nieuwkomer Robin Kester.

Maar ook de zangeres van Danny's oude band Mister and Mississippi, Maxime Barlag, is te horen op La Belle Epoque 2. "Sinds het uit elkaar gaan van mijn oude band had in niet meer met Maxime gezongen", vertelt Danny. "Het was echt leuk en ook wel emotioneel om weer een song met haar te maken en op te nemen."

