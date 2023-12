Hilversumse kickbokser Benaissa verliest eerste en laatste profpartij op punten: "Publiek grote winnaar"

Benaissa Haddaoui heeft zijn eerste en enige profpartij niet in winst kunnen omzetten. De Hilversumse kickbokser verloor zondag in zijn eigen woonplaats op punten van zijn veel jongere Griekse tegenstander. "Ik moest enorm diep gaan, maar het is het waard geweest", blikt hij terug op zijn eerste en tevens laatste profwedstrijd.

Bijna vijf jaar geleden stapte de 34-jarige Hilversummer voor het laatst de ring in, al was het in 2020 al de bedoeling dat hij voor het eerst zou uit komen op het hoogste niveau (A-klasse). Twee weken voor die partij gooide de uitbraak van het coronavirus roet in het eten. Daarna is het er eigenlijk nooit meer van gekomen. Benaissa was te druk met werk: clubmanager van een Hilversumse sportschool, waar hij ook twintig kickbokslessen per week geeft.

Nu kwam de kans voorbij om toch nog één keer een partij te knokken als prof. Voor Benaissa viel eigenlijk alles op z'n plaats. Hij kon een profwedstrijd vechten, wat meteen zijn laatste kunstje in de ring zou betekenen en dat gebeurde ook nog eens in de plaats waar hij geboren en getogen is.

Publiek winnaar

Tijdens het kickboksgala op zondag in de Dudok Arena heeft de Hilversummer zijn spreekwoordelijke huid zo duur mogelijk verkocht. Uiteindelijk verloor hij op punten van Vaggelis Sumpakas. "Ik heb laten zien uit wat voor hout ik gesneden ben", aldus Benaissa maandagmorgen op NH Radio. "Het publiek is de grote winnaar, want dat heeft een prachtig mooie wedstrijd gezien."

In totaal heeft Benaissa zich tien weken voorbereid op zijn laatste gevecht. Vorige week hoorde hij ineens dat hij een andere tegenstander kreeg. Dat was wel een flinke omschakeling. Zijn oorspronkelijke tegenstander was kleiner, terwijl de tien jaar jongere Griek weer wat langer is en ook nog volledig in het wedstrijdritme zit.

Ervaren jongens

"Ik heb tegen deze jongen wel het maximale uit mezelf gehaald, denk ik", aldus Benaissa. De Hilversummer realiseert zich dat zijn voorbereiding beter had gekund. Zo had hij vaker naar Amsterdam moeten gaan om met de ervaren jongens te trainen, maar daar was nauwelijks tijd voor vanwege zijn werk.

En, zo constateert hij een dag na zijn afscheidspartij, ontbrak 'the eye of the tiger' ook een beetje. Dat vonkje dat hij vijf jaar geleden nog wel had, was minder. De vechtlust was anders. "De mensen om mij heen waren heel zenuwachtig, terwijl ik vooral van alles aan het genieten was. Ik dacht van: 'Ik wil het gewoon afsluiten'. Op het moment dat de motivatie anders is, dan is de kickboksring niet altijd de beste plek, ondanks dat heb ik laten zien dat opgeven geen optie is", besluit de Hilversummer.

NH zocht Benaissa vlak vóór de wedstrijd op en maakte de volgende reportage.