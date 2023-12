Nieuwe opzet 'lichtjesavond' in Enkhuizen: "Frisse start en goede voornemens"

'Enkhuizen bij Kaarslicht' krijgt dit jaar een nieuwe invulling. Vorig jaar ontstond er namelijk ophef rondom het evenement tussen de organisatie en de gemeente. Dit jaar is de organisatie van 'Enkhuizen bij Kaarslicht' weer in handen van Harry Groot, die eerder overwoog juridische stappen tegen de gemeente te ondernemen.

(Archief)foto: Foto Ruiter - Foto: WEEFF

Vorig jaar werd horeca-ondernemer Thomas de Boer door wethouder Jan Franx gevraagd om de organisatie op zich te nemen. "Ik werd last minute door de gemeente gevraagd, en ik vond het zonde als zo'n mooi evenement verloren zou gaan. Daarom besloot ik het te doen", zegt hij. Maar dat viel niet in goede aarde bij Harry Groot, want hij vond dat de gemeente zich onterecht had gemengd in het evenement. Veel negatieve reacties Ondanks de negatieve impact van vorig jaar besloot De Boer begin augustus wethouder Franx zelf te mailen. "De gemeente weet of er vergunningen zijn aangevraagd, en ik vroeg mij af of er al een partij was om het te organiseren. Anders had ik het weer opgepakt", zegt hij. Het antwoord vanuit de wethouder bleef volgens de Boer uit en daarom heeft hij het laten varen. "Ik wil het met alle liefde doen, maar dan wel als het gewaardeerd wordt en niet als de kop van Jut." Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de mail inderdaad binnen is gekomen, maar de reden waarom de reactie uitbleef blijft vooralsnog onduidelijk.

Een nieuwe opzet De gemeente erkent dat er inderdaad contact gezocht is, omdat Groot vaker initiatiefnemer is geweest, maar dat er nog geen vergunning binnen was. Inmiddels is de opzet uitgebreid. "We hoeven nu geen rekening te houden met andere partijen", vertelt Groot. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: WEEFF

"Dit jaar keren de potten op straat niet terug, wat het parkeerprobleem voor bewoners oplost want de auto's kunnen nu gewoon blijven staan." Zo blijft de normale verkeerssituatie gehandhaafd. En doordat de bezoekers van het evenement verspreid zijn over meerdere dagen, is het ook niet nodig om verkeersregelaars in te zetten. "Dit jaar is ook een soort try-out", benadrukt hij.

Aankomende donderdag gaan de lichtjes voor het eerst aan. Drie weken lang is er een vaste opstelling, maar er zijn ook twee data voor 'lichtjesdagen'. "Op 17 en 24 december loopt de Kerstman samen met de kerstmeisjes met wat lekkers rond voor de kinderen. Ook zijn er extra lichtscènes op die dagen te zien."