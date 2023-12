De Peiling: doorwerken tot je 70e is een goed idee

De vergrijzing van ons land neemt de komende jaren snel toe. Er gaan steeds meer mensen met pensioen, terwijl er minder jongeren bijkomen. De verwachting is dat in 2040 bijna een kwart van alle Nederlanders met pensioen is. Eigenlijk zouden we meer en langer moeten werken om deze grijze druk te verminderen. Doorwerken tot je 70e is dat een goed idee, heb je er nu al zin in of ga je liever vandaag dan morgen met pensioen?