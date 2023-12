Met een héle lange adem wil Opmeer het verloederde vakantiepark nieuw leven inblazen

Drugscriminaliteit, illegale bewoning, arbeidsmigranten én prostitutie. Deze misstanden spelen, volgens gemeente Opmeer, al langere tijd op vakantiepark De Perelaer. En dat moet in de toekomst anders, zo is het oordeel. Aan de hand van een routekaart moet het park uiteindelijk ‘opgeknapt’ worden. "We moeten dit bij de bron aanpakken."

Foto: Recreatiepark West–Friesland

Het is een proces van een hele, héle lange adem, zo blijkt nu uit een raadsbrief. Het college van Opmeer komt met een routekaart, inclusief een haalbaarheidsonderzoek, om de huidige misstanden aan te pakken. Volgens het gemeentebestuur is de situatie op het vakantiepark, als dit zo blijft, niet langer houdbaar. "Mensenhandel, arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie zal in de toekomst alleen maar verder toenemen als er niks aan gedaan wordt", stelt wethouder Herman ter Veen. Jarenlange verloedering Het vakantiepark De Perelaer, ingeklemd tussen het oprukkende bedrijventerrein De Veken, ligt al jaren zwaar op de maag bij de gemeente Opmeer. Bij meerdere integrale controles zijn diverse misstanden aan het licht gekomen. Van een koelkast gevuld met amfetamine tot wietplantages, en van wapens tot illegale bewoning door onder meer arbeidsmigranten. Ook heeft het park te maken met jarenlange verloedering, met name het gedeelte waar de verouderde stacaravans en chalets staan. "Het biedt ruimte voor individuen die

buiten het zicht van politie en justitie willen blijven, maar het dient ook als dekmantel voor criminele activiteiten", zegt hij. In het andere deel van het park, waar zo'n 300 recreatiewoningen staan, heeft de gemeente vorig jaar nog geconstateerd dat meer dan de helft illegaal wordt bewoond. "We zien steeds meer mensen van buitenaf op onze parken. Dat gebeurt niet alleen bij ons, ook bij andere parken in de provincie." En dat terwijl permanent wonen op het park verboden is. Tekst gaat verder onder de foto.

CvdK, Arthur van Dijk, was ook aanwezig tijdens een controle op vakantiepark De Perelaer - Foto: Provincie Noord-Holland