Stressvolle ochtend voor busreizigers richting Amsterdam-Noord

Door werkzaamheden in het centrum van Amsterdam rijden de bussen vanuit Zaanstreek-Waterland ruim een jaar niet naar het centraal station. Alle reizigers moeten uitstappen in Amsterdam-Noord en dat zorgt voor een hoop stress vanmorgen.

"Het was redelijk chaotisch op busstation Edam", vertelt een vrouw op busstation Noord. "Het was onduidelijk wanneer de bus kwam en wanneer de bus reed. Er rijden wel veel bussen, maar je weet nog niet hoe laat 'ie rijdt."

De busreiziger baalt ervan dat ze nu een extra overstapt heeft in Noord. "Normaal stap ik uit op het Centraal Station, dus dit is wel even wennen."

Een man uit Purmerend moest ook even goed kijken vanmorgen. "Het was even schrikken. Ik ga normaal met lijn 309 en die stond niet meer op het bordje. Ben er nu achter gekomen dat ik voortaan buslijn 272 moet hebben."

Geen Connexxion-bussen

Ook in Zaanstad is het even wennen, want daar rijden de bussen van Connexxion niet meer door de Zaanstreek. Die zijn allemaal overgenomen door busvervoerder EBS.