Het is ze gelukt! West-Friese band Oôs Joôs staat met 'Bloemkôle' in de Top 2000

De actie is geslaagd! De West-Friese band Oôs Joôs staat dit jaar tussen Queen, Danny Vera en vele andere muzikale grootheden in de Top 2000 van NPO Radio 2. "We staan er zelf nog van te kijken", zegt leadzanger Edwin de Weerd (Kloine Gertje). De band riep de achterban op om op het nummer te stemmen. "Het is een ongelooflijke eer!"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Omdat het de 25ste editie is, besloot NPO Radio 2 om de Top 2000 dit jaar uit te breiden met 500 extra nummers. "We dachten eerst misschien nog dat we daar tussen zouden zitten", vertelt De Weerd. "Maar we staan in de enige echte! Ik denk dat we het vanavond ook even gaan vieren met z'n allen. We zijn en blijven tenslotte West-Friezen."

Aankomende vrijdag om 15.00 uur wordt de complete lijst van de Top 2000 bekendgemaakt. Dan weten we niet alleen op welke plaats 'Bloemkôle' in de lijst terecht is gekomen, maar ook op welke dag en welk tijdstip het nummer van Oôs Joôs gedraaid zal worden. "Ik verwacht niet dat het nummer voorbijkomt tijdens de oliebollen (oudjaarsdag, red.), maar we hebben het in ieder geval gehaald. Dat was het doel, en daar zijn we heel bloid mee."