Ongelukken zorgen voor drukke ochtendspits, vooral file richting Amsterdam

Op veel plekken in de provincie staat het vanmorgen vast door ongelukken en drukte op de weg. Grote kans dus dat je de werkweek in de file begint.

Rond Amsterdam staat veel file. Op de A10 staat file tussen Landsmeer en Amsterdam-Overamstel. Vanwege een ongeluk waren er drie rijstroken afgesloten. De vertraging neemt langzaam af en duurt nog ongeveer 25 minuten.

Op de A1 is het verkeer helemaal vastgelopen door het ongeluk op de A10. Tussen Hilversum-Noord en knooppunt Watergraafsmeer doe je een uur langer over je reis.

In de andere richting op de A10, tussen Landsmeer en Amsterdam-De Baarsjes staat ook file vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook was dicht. Intussen is de rijstrook weer open en lost de file op, het zorgt nog voor een half uur vertraging.

