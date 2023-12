Week begint met zware windstoten door storm Fergus

Het KNMI verwachtte dat het verkeer last kan hebben van de windstoten, die vanuit het westen tot zuidwesten komen. Aan het eind van de ochtend draait de wind naar het noordwesten en nemen de windstoten af. Naast de wind regent het vanmorgen ook flink.

NH-weerman Jan Visser legt in de Ontbijttafel uit dat de windstoten horen bij een lagedrukgebied. In Engeland en Ierland waait de wind van deze depressie nog net harder, waardoor de storm de naam Fergus heeft gekregen. "Fergus trekt vandaag noordelijk langs de Wadden naar het oost tot zuidoosten", zegt Visser. Dit weekend is er al veel regen gevallen door storm Elin.

Rijkswaterstaat verwacht dat het een drukke ochtendspits gaat worden door het weer en vraagt automobilisten daarom om hun rijstijl, waar nodig, aan te passen.

Eind van de week minder regen

Vanmiddag klaart het iets op. Het kan af en toe nog regenen, maar Fergus brengt minder regen met zich mee dan storm Elin. Het wordt zo'n 10 graden. Vanmiddag waait het aan de kust nog met windkracht 6. "Het is wisselvallig weer, maar daar komt later deze week wel verandering in", zegt Visser. "Er is zicht aan het einde van de tunnel, op beter weer."

Het is morgen in de ochtend bewolkt, maar wel droog en 9 graden. "In de middag is er wel kans op enkele buien", voorspelt de weerman. Daar komen niet zulke harde windstoten als vanmorgen bij kijken. "De wind komt uit het zuidoosten en is matig."

Woensdag is er nog kans op regen en wordt het ook 9 graden. Donderdag vallen volgens Jan Visser voorlopig de laatste buien, want vanaf vrijdag worden die kansen een stuk kleiner. "Het lijkt er ook niet echt op dat er veel zon gaat komen, maar er vormt zich vrij veel lage bewolking. Het wordt in ieder geval droger." Ook blijft het vrij zacht en wordt het voorlopig nog niet veel kouder.