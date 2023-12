Uur U nadert voor erotisch centrum in Amsterdam: wordt het Noord of Zuid?

Het kan nog een week duren, maar voor kerst moet duidelijk zijn of en welke voorkeurslocatie er over blijft voor het door de Amsterdamse burgemeester Halsema zo vurig gewenste erotisch centrum. Minder overlast op de Wallen en meer veilige werkplekken voor sekswerkers, dat was het idee bijna vier jaar geleden. Maar de handen op elkaar voor de plannen kreeg de burgemeester de afgelopen jaren verre van. Een overzicht.