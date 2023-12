Hersteltraining in de gym loopt verkeerd af: gebroken oogkas voor AZ-keeper Ryan

AZ kan komende donderdag tegen Legia Warschau vrijwel zeker geen beroep doen op doelman Mathew Ryan. De Australiër liep bij de hersteltraining in de gym een gebroken oogkas op, meldt De Telegraaf. Hoe dat precies is gebeurd, is niet bekend.

Zaterdagavond verdedigde Ryan nog gewoon het doel in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Almere City FC. Als Ryan niet kan spelen in Polen kan trainer Pascal Jansen kiezen voor Hobie Verhulst of Rome-Jayden Owusu-Oduro als vervanger. Verhulst moest na de komst van Ryan zijn plek als eerste doelman afstaan. Owusu-Oduro is de keeper van Jong AZ en speelde nog niet eerder in AZ 1.

AZ moet de wedstrijd tegen Legia Warschau winnen om Europees verder te bekeren. Bij een gelijkspel of nederlaag eindigen de Alkmaarders niet bij de eerste twee in de groep en is de Conference League voorbij.