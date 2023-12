Amsterdam aA nl Dertig minuten eerder met de trein in Berlijn: "Een halfuur is goed, sneller zou nog fijner zijn"

De treinrit van Amsterdam naar Berlijn is vanaf vandaag met dertig minuten ingekort. In plaats van zes uur en twintig minuten in de trein zit je er nu nog maar vijf uur en vijftig minuten. Maar of dit ook altijd zal lukken, is nog niet zeker bij de NS: "Binnen die zes uur aankomen in Berlijn kunnen we als NS niet garanderen, er zijn nog steeds veel werkzaamheden rondom dit traject."

Conducteurs van traject Amsterdam- Berlijn - Foto: AT5

NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteerden vandaag het snellere traject van Amsterdam naar Berlijn. Drie aanpassingen hebben het mogelijk gemaakt om de treinreis in te korten. Zo is er een aantal haltes uit het traject gehaald in zowel Nederland als Duitsland. Daarnaast is er een nieuw stuk spoor aangelegd bij Oldenzaal en de belangrijkste verandering: een nieuwe locomotief. Daardoor hoeft er tijdens het traject niet meer gewisseld te worden van locomotief. "Het wisselen moest omdat de spanning op de bovenleiding in Duitsland anders is dan in Nederland."

"We staan hier aan het begin van een openhartoperatie van de volgende 10 jaar" Wouter Koolmees - Directeur NS

Een aantal reizigers van het traject Amsterdam - Berlijn zegt dat de dertig minuten voor hun mooi meegenomen is, maar dat het hun keuze om met de trein te gaan niet verandert. "Als ik met de trein naar Berlijn ga voor een afspraak, offer ik twee werkdagen op. Dat half uurtje meer of minder verandert daar niets aan." Een andere reiziger zegt: "Een half uur is goed, sneller zou nog fijner zijn. Afgelopen woensdag had ik nog vier uur vertraging op dit traject."

Duurzaam reizen Volgens Wouter Koolmees, directeur van de NS, zou deze verandering, samen met werkzaamheden en veranderingen de komende jaren, ervoor moeten zorgen dat reizigers van en naar Berlijn vaker met de trein gaan in plaats van met de auto. "We staan hier eigenlijk aan het begin van een openhartoperatie van de volgende tien jaar", zegt hij. "Vijf uur en vijftig minuten is echt een forse tijdwinst voor onze reiziger, daarmee wordt het een aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld de auto." De tijdwinst vandaag viel overigens een beetje tegen - de trein had 21 minuten vertraging.