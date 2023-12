Bewoner flat Amsterdam opeens oog in oog met inbreker

Een bewoner van flat Kralenbeek in Amsterdam-Zuidoost werd vanmiddag opgeschrikt door een of meerdere inbrekers in zijn woning. De dader of daders hebben de bewoner daarna bedreigd.

Rond 18.30 uur werd er een woningoverval op het adres gemeld, maar volgens een woordvoerder van de politie gebeurde het een paar uur eerder en is het nog de vraag of het als inbraak of woningoverval gezien moet worden. "We weten niet wat de intentie was, wilde diegene inbreken en stuitte hij op iemand of was het de bedoeling om een overval te plegen?"

Het lijkt erop dat de dader of daders wel met buit gevlucht zijn. De politie is een onderzoek gestart en de woordvoerder roept mensen die in de omgeving 'ongewone gedragingen' gezien hebben op zich te melden.