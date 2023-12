Handhavers mogen verdachten nu zelf naar politiebureau brengen

Handhavers die een verdachte hebben opgepakt hoeven niet meer de politie in te schakelen voor het vervoer naar een cel. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dit jaar besloten nadat er met de nieuwe manier van vervoeren geëxperimenteerd is.

Sinds begin deze maand worden door handhavers aangehouden verdachten in auto's van handhaving naar een politiebureau of cellencomplex gebracht. Die taak lag voorheen alleen bij de politie. Het gaat dan wel om (vermoedelijk) ongevaarlijke verdachten. Mocht een verdachte wel gevaarlijk lijken, dan schakelen de boa's alsnog de politie in.

Tussen 3 oktober 2022 en 3 april 2023 is er in de stadsdelen Centrum en Oost getest met de nieuwe werkwijze. In deze periode zijn 96 arrestanten door handhaving naar een cellencomplex gebracht.