Door brand in elektriciteitshuisje zitten duizenden mensen zonder stroom

Door een brand in een elektrakast aan de Vaartdijk in Assendelft zitten duizenden mensen zonder stroom. De brand zelf vormt geen gevaar voor omwonenden.

Volgens Liander gaat het om zo'n 2000 mensen die nu zonder stroom zitten. Er is op dit moment een monteur onderweg om de storing te verhelpen. Dat gaat nog tot ongeveer acht uur vanavond duren, is de verwachting.

De brand in de kast is geen gevaar voor omwonenden of woningen in de buurt. Wel duurt het blussen van een brand in een elektrakast altijd lang, omdat er niet met water geblust kan worden.