Hoe snel bereikt zonlicht de aarde? Sterrenwacht brengt bordspellen over planeten uit

Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel heeft een eigen bordspel ontwikkeld: 'StarRun, reis naar de maan en langs planeten'. Twee spellen ineen waar allerlei vragen over ons sterrenstelsel voorbijkomen. En wat achteraf een lastigere klus bleek dan vooraf wellicht gedacht.

Theo Mulder, één van de oprichters van de sterrenwacht, begint in hun locatie aan het Streekbos gelijk met de uitleg. "Je maakt een reis naar de maan en weer terug, en bij het andere spel, langs allerlei planeten en weer terug. Afhankelijk van hoe moeilijk de vraag is, kan je stappen vooruit zetten."

Een groep testende jongeren kwam namelijk al snel tot de conclusie dat de vragen te moeilijk warren. Ook bekende mensen uit de astronomische wereld bekeken het spel en gaven feedback om het spel te verbeteren. Onder wie de bekende astronaut André Kuipers.

Bestellingen vanuit België

De tekeningen op de speelborden en de kaarten werden gemaakt door vrijwilliger Marian Pontier. En toen alles naar tevredenheid was, konden de spellen gemaakt worden. Tweehonderd in totaal, waarvan de eerste honderd al wel verkocht zijn. "We hebben al uit heel Nederland verzoeken gehad en zelfs twee uit België. Dat is heel leuk", aldus Mulder

Het spel is in twee talen (Nederlands en Engels) te spelen en kost 50 euro. "We maken nu twee euro winst, maar hopen dat de drukker nog in prijs gaat zakken. Want de papierkosten waren heel hoog. En dat extra geld kan dan ook naar SSVI."

Opbrengsten naar goed doel

SSVI staat voor Sterren Schitteren Voor Iedereen. Een organisatie die wereldwijd telescopen schenkt, onder het motto dat het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om te genieten van de sterrenhemel. "Scholen kunnen daar een aanvraag voor indienen en die wordt beoordeeld door studenten van de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Gent."