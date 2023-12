De 40-jarige vermiste vrouw uit IJmuiden is in goede gezondheid gevonden. De vrouw werd sinds 4 december vermist.

De 40-jarige, die voor het laatst gespot werd in Haarlem, zou hulp nodig gehad hebben. Daarom heeft de politie meteen hoog ingezet toen zij als vermist werd opgegeven. De politie hield rekening met 'alle mogelijke scenario's', maar laat nu weten dat ze in goede gezondheid weer thuis is.