Elke foto heeft een verhaal: met skeelers door de polder

"Als de winter voorbij is en het goede weer zich weer aandient, rij ik wekelijks op mijn skeelers een rondje door de polders", schrijft Gerard Mak uit Wormer bij de foto's die hij instuurde. De foto hieronder is een mistige zonsopgang op de Jisperdijkje.

De tweede foto is gemaakt op de Kanaaldijk bij Spijkerboor. "De vele witte strepen in de lucht geven de drukte op Schiphol aan."

"Ik begin thuis in Wormer en zoek zo snel mogelijk het asfalt op om een heerlijk rondje te maken", vertelt hij. "Soms een rondje van vijfentwintig kilometer, maar als de benen goed zijn kan dit ook oplopen tot veertig of meer."

"Heerlijk rustig van links naar rechts skeeleren over het asfalt. Genietend van de natuur en ik heb ook altijd een fotocamera bij me. Onderweg kom ik de mooiste plaatjes tegen en heb al aardig wat zonsopgangen, weidevogels, koeien of polderlandschappen geschoten. Het blijft me fascineren."

Als toegift stuurt Gerard nog een prachtige foto in de mist waarbij een hardloopster ook in de vroege ochtend aan het sporten is. Gemaakt in de polder, nabij Purmerland.