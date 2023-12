Recorddoelpunt Vangelis Pavlidis leidt moeizame zege van AZ in

AZ heeft Almere City met veel moeite in eigen huis verslagen. De Alkmaarders namen pas in de slotfase afstand van de bezoekers uit Flevoland (4-1). Vooral invallers Dani de Wit en Jesper Odgaard waren belangrijk. Vangelis Pavlidis scoorde voor de achtste opeenvolgende thuiswedstrijd en dat is een record.

Voor de wedstrijd van AZ werd duidelijk dat Bruno Martins Indi ontbrak met een blessure. Trainer Pascal Jansen wilde geen risico nemen met het oog op de belangrijke wedstrijden tegen Legia Warschau en PSV. Wouter Goes verving hem in het hart van de verdediging. De afwezigheid van Martins Indi was een hard gelag voor AZ, aangezien Riechedly Bazoer ook een blessure heeft. Ondanks de blessureperikelen namen de Alkmaarders snel de leiding.

Almere City bleef ook in de tweede helft brutaal aanvallen in Alkmaar. Onnodig balverlies van Yukinari Sugawara leidde twee grote kansen van de bezoekers in. Het was vooral aan Ryan te danken dat die schoten van Jochem Ritmeester van de Kamp en Rajiv van La Parra niet raak waren. De Australiër was echter wel kansloos op de kopbal van Loïc Mbe Soh: 1-1. De Fransman troefde Alexandre Penetra af in de lucht.

Hek van de dam

Dani de Wit begon opnieuw vanaf de reservebank en zat zich lange tijd te verbijten. Hij kreeg na 64 minuten de kans om zijn waarde te bewijzen. Die greep de middenvelder met beide handen aan, want twee minuten later lag de bal in het netje. De Wit hakte de bal van dichtbij achter doelman Nordin Bakker: 2-1. Jens Odgaard, een andere invaller, stond aan de basis van de 3-1 via David Møller Wolfe. Het slotakkoord was voor Pavlidis met een schitterende stift.

Door de zege neemt AZ weer de derde plek op doelsaldo van FC Twente over. De Alkmaarders spelen donderdag tegen Legia Warschau in de Conference League, waarna zondag PSV volgt.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Dantas (Odgaard/64), Mihailovic (D. De Wit/64); Poku (Addai/46), Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/46)