Auto op z'n kant bij ongeluk in Velsen-Zuid, meerdere gewonden

De botsing gebeurde rond kwart over negen vanavond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, daar zal door de politie onderzoek naar gedaan worden.

Ook hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk. Wel werden er meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De schade aan beide auto's is groot. In verband met het onderzoek is de Amsterdamseweg afgesloten voor verkeer.