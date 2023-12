Sterke eerste helft is voldoende voor driepunter Ajax tegen Sparta

Het goede spel in de openingsfase kon Ajax niet vasthouden en Sparta kroop steeds meer uit de schulp. Tijs Velthuis kreeg twee opgelegde kansen uit corners, maar beide keren liep het voor Ajax goed af. De Amsterdammers namen na deze kortstondige storm het initiatief weer over en creëerden mogelijkheden via Berghuis (schot op Olij), Bergwijn (over het doel) en Hlynsson (naast). Brobbey versierde vlak voor rust een penalty, die gretig werd benut door Bergwijn: 2-0.

Sparta kreeg brutaal de eerste mogelijkheid. Tobias Lauritsen kopte met een zweefduik de bal richting Ajax-doel. Diant Ramaj redt katachtig. Toch nam Ajax de leiding tegen de Spartanen. Kristian Hlynsson passte naar Kenneth Taylor en hij vond met een hakje Brian Brobbey. De spits, die de afgelopen weken in vorm is, schoot uit de draai raak: 1-0. Na de openingstreffer bleef Ajax de gevaarlijkste ploeg. Zo werd een poging van Brobbey door een verdediger geblokt, schoot Jorrel Hato vol op Nick Olij en ging een kopbal van Steven Bergwijn rakelings naast.

Er leek aan het begin van de tweede helft dus geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, maar de ploeg kwam als een natte krant uit de kleedkamer. Sparta kreeg alle ruimte om vrijuit te voetballen en dat resulteerde uiteindelijk in de aansluitingstreffer. Camiel Neghli werd niet aangepakt en kon simpel uithalen: 2-1. Verder dan speldenprikjes van Devyne Rensch en Kenneth Taylor kwam Ajax lange tijd niet. Om die negatieve proberen te verbreken, greep trainer John van 't Schip in. De jonge Jaydon Banel en Chuba Akpom vielen in ten koste van Brobbey en Hlynsson.

Die dubbele wissel had lange tijd niet het gewenste resultaat, totdat een gemiste kans van Akpom Ajax een nieuwe boost gaf. Dat leidde uiteindelijk niet tot meer doelpunten van de Amsterdammers. Door de nipte zege (2-1) stijgt Ajax naar plek vijf op de ranglijst en blijft de stijgende lijn te zien qua resultaten.

Concurrent Go Ahead Eagles speelt morgen in de Adelaarshorst tegen FC Utrecht. Ajax komt eerst midweeks in actie tegen AEK in de Europa League, waarna de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle volgt.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha (Sosa/78); Tahirovic, Taylor, Hlynsson (Banel/65); Berghuis, Brobbey (Akpom/65), Bergwijn (Forbs/78)