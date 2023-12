VZV maakt favorietenrol waar en verslaat Volendam in eenzijdige handbalderby

VZV kende een dipje in de eerste helft tegen HV Volendam, maar was uiteindelijk ruim te sterk: 32-24. Door de overwinning blijft de ploeg uit 't Veld nog altijd in het spoor van koploper Venlo.

VZV schoot uit de startblokken en het leek alsof ze een simpele avond tegemoet zouden gaan tegen een tam spelend Volendam. De bezoekers waren slordig en liepen halverwege de eerste helft al achter de feiten aan: 12-5. Door de ruime achterstand was trainer Zsigmond Makay genoodzaakt om twee vroege time-outs aan te vragen. Dat resulteerde uiteindelijk wel in het juiste effect, want Volendam knokte zich terug tot 18-16. Jaimy Mens was daarin belangrijk met acht treffers voor de rust. Zij werd uiteindelijk ook topscorer met elf punten.

