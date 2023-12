Een gewonde bij steekpartij in Alkmaar, een persoon aangehouden

In Alkmaar is vanmiddag een persoon gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie heeft één persoon aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart over vier in de Waalstraat in Alkmaar. Behalve dat er een persoon is aangehouden kan de politie nog weinig delen over er zich precies heeft afgespeeld. Het onderzoek is nog in volle gang.