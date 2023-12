Vechtpartij op Zaanse voetbalclub loopt uit de hand, één persoon aangehouden

Een conflict tussen twee voetbalteams op de velden van de Zaanse voetbalclub ZCFC is uitgelopen tot een vechtpartij. De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen om de boel te sussen. Er werd één persoon aangehouden.

Volgens het Noordhollands Dagblad werd er een speler bewusteloos geslagen en is deze afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kan dit niet bevestigen. Wel heeft de politie een persoon aangehouden. Verdere aangiftes liggen er nog niet, maar de politie sluit niet uit dat die nog zullen volgen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De vechtpartij ontstond iets voor half twee vanmiddag tussen een elftal van de Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) en een ander team. Om welk andere team het precies gaat is nog niet duidelijk.

