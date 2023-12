Liveblog: AZ maakt zich op voor Almere City, nadat Ajax Sparta verslaat

Er is dit weekend weer genoeg sport op het programma in onze provincie. Op deze grauwe zaterdag hoopt Ajax de weg naar boven te vervolgen tegen Sparta (18.45 uur). AZ komt later op de avond in actie tegen promovendus Almere City (21.00). We zijn ook bij de Noord-Hollandse derby in het handbal tussen VZV en HV Volendam. In dit liveblog houden we je daarvan op de hoogte en uiteraard ook van sportieve ontwikkelingen in Noord-Holland. Tips? Stuur een mail naar [email protected].