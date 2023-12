Milieuorganisaties eisen vernietiging natuurvergunning Schiphol

De milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Mobilisation for the Environment (MOB) eisen dat de natuurvergunning die Schiphol in september kreeg, wordt vernietigd. Zij hebben daartoe een beroepschrift naar de rechtbank gestuurd. De natuurvergunning had door "grove inhoudelijke en procedurele gebreken" nooit gegeven mogen worden, stellen de organisaties.

Dat meldt de NOS vanmorgen.

Schiphol had jarenlang geen natuurvergunning, omdat het idee bestond dat dit niet nodig was. In 2020 besloot het kabinet dat de luchthaven wel zo'n vergunning moest aanvragen. De natuurvergunning die in september werd verstrekt biedt ruimte voor maximaal 500.000 vluchten per jaar.

Bij het verlenen van de vergunning is ten onrechte gekeken naar de situatie in 2008, schrijven de organisaties. Die situatie rechtvaardigt het aantal vluchten volgens hen niet. Daarnaast "hebben omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties niet op adequate wijze een zienswijze tegen de vergunning in kunnen dienen".

'Juridische trucs'

Greenpeace, Milieudefensie en MOB hebben ook kritiek op het feit dat Schiphol stikstofrechten van boerderijen kocht. Deze creëren volgens de organisaties niet genoeg stikstofruimte om het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol op te vangen.

De milieuorganisaties vinden het "onbestaanbaar dat midden in een klimaatcrisis alle juridische trucs uit de kast worden gehaald om een vliegveld zo groot mogelijk te legaliseren". Bij het aanvechten van de natuurvergunning krijgen de drie organisaties steun van Schipholwatch en de Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop.

MOB voert al jaren rechtszaken tegen de milieuschade die vliegverkeer veroorzaakt. De organisatie wil dat alle nachtvluchten op Schiphol worden verboden en dat het grootste deel van de overstapvluchten verdwijnt. "Overstappers dragen niets bij aan de Nederlandse economie."