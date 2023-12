Demonstratie in Amstelveen tegen polarisatie: "Flink deel voelt zich niet gehoord"

Op het Stadsplein in Amstelveen vond gistermiddag een manifestatie plaats tegen polarisatie in de samenleving. De initiatiefnemers, die anoniem handelden, hopen zo de volgens hen groeiende verdeeldheid in Amstelveen en de rest van het land te bestrijden.

Het thema van 'maatschappelijke verdeeldheid' is de afgelopen jaren al steeds bekender geworden. Maar zeker de afgelopen weken, na de Tweede Kamerverkiezingen, laaide de discussie over het onderwerp weer op.

Dát gesprek, dat is precies waar het aan ontbreekt, vertelt Jashin Baroud, oprichter van jongerenorganisatie Future Face. Hij was door de organisatoren, volgens hem 'betrokken Amstelveners', gevraagd om de samenkomst te openen. "Het is hen te doen om eenheid, om betrokkenheid. We hebben als mensen allemaal onze dromen, wensen, angsten en problemen. Als we het daar op een positieve manier met elkaar kunnen hebben, dan zou de wereld er al een stukje mooier uitzien."

Enkele tientallen mensen hadden zich verzameld naast de ijsbaan op het Stadsplein. Er werden gedichten voorgedragen, waren korte toespraken, maar het was vooral de bedoeling dat aanwezigen met elkaar konden praten over wat ze maar wilden.

Dat erkent Baroud ook, maar hij ziet er juist een les in: "Als er één conclusie te trekken is uit de verkiezingsuitslag, dan is het wel dat een flink deel van de Nederlanders zich niet gehoord voelt, of je het nu eens bent met bepaalde standpunten of niet. Als we, bijvoorbeeld door dit soort evenementen, mensen een veilige omgeving bieden waarin ze zonder vooroordelen hun zorgen kwijt kunnen, dan vervreemd je veel minder van elkaar."

Ook de aanstaande stadsdichter van Amstelveen, Nikki Szofia, hoopt dat deze bijeenkomsten meer mensen met elkaar in contact zouden kunnen brengen. "Het is makkelijk om je hoop te verliezen als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar daarom moeten we juist nu blijven strijden met liefde, want alleen zo behoud je je menselijkheid."

Zorgen over veiligheid

Van tevoren waren er wat zorgen vanuit de gemeenteraad over het evenement. Raadslid Gonnie van Rietschoten (Actief voor Amstelveen) vroeg zich onder andere af of de gemeente een vergunning had verleend, of de veiligheid van de omgeving wel gegarandeerd kon worden en of er ingegrepen zou worden als de boodschap 'verder zou gaan dan die van inclusiviteit.'

De gemeente benadrukte in antwoord op de vragen van het raadslid dat de bijeenkomst viel onder het demonstratierecht en er daardoor geen vergunning nodig was. Wel was de gemeente van tevoren op de hoogte gebracht van het evenement.

Aan het begin van de samenkomst kwam ook de politie kort polshoogte nemen, wat gebruikelijk is, maar die concludeerden al snel dat de ongeveer dertig mensen met elektrische waxinelichtjes geen gevaar voor de openbare orde vormden.