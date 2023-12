Keukenbrand in Assendelft, bewoonster naar het ziekenhuis

Bij een keukenbrand in Assendelft is een persoon gewond geraakt. Meerdere woningen zijn beschadigd door het vuur. De brand is inmiddels onder controle. Het is niet duidelijk hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan.

Brand Assendelft Foto's: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter







De brand brak rond kwart voor zes vanavond uit in een woning aan de Dorpsstraat in Assendelft. De woordvoerder van de veiligheidsregio sprak van een 'flinke keukenbrand'. De brand is inmiddels onder controle. De bewoonster van de woning heeft flink wat rook ingeademd, zij is naar het ziekenhuis overgebracht. Verder raakte er niemand gewond, meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Twee woningen hebben schade door de brand en een derde door de rook. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.