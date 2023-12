Haarlemmer (39) op Ibiza aangehouden voor witwassen en drugshandel

Een 39-jarige man uit Haarlem is op Ibiza aangehouden door de Spaanse politie. Hij wordt verdacht van drugshandel en witwassen op grote schaal. De politie nam onder andere meer dan een ton contant geld, dure horloges, designer-tassen en een voertuig in beslag.

De man is op 21 november gearresteerd en wordt verdacht van deelname aan een georganiseerde criminele organisatie.

Deze organisatie zou zich bezighouden met het internationaal verplaatsen van sommen contant geld en handel in drugs. Volgens het onderzoek heeft de organisatie naar schatting meer dan 6 miljoen euro aan contant geld verplaatst, waarvan vermoed wordt dat het afkomstig is uit de criminaliteit.

Cash, crypto en designer

De arrestatie is onderdeel van een lopend onderzoek dat de politie Noord-Holland op 23 januari 2023 opstartte. De Haarlemmer kon worden geïdentificeerd op basis van een Ikea-tapijt dat te zien was op foto’s van stapels bankbiljetten die hij via speciale versleutelde telefoons verstuurde.

Na de arrestatie werden drie woningen en twee kluizen doorzocht. Tijdens deze zoekacties is een bedrag van ongeveer 140.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie beslag gelegd op cryptovaluta, bankrekeningen, verschillende luxe horloges, designer damestassen, kostbare wijnen, nog meer bankrekeningen en een voertuig.

Het onderzoek is nog in volle gang en de man zal binnenkort worden overgeleverd aan de Nederlandse politie.