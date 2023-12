Amsterdam aA nl Eenrichtingsverkeer in de Amsterdamse Javastraat: bewoners blij, ondernemers minder

De Javastraat in Amsterdam-Oost wordt in februari volgend jaar eenrichtingsverkeer. Het stadsdeel hoopt zo een einde te maken aan onveilige en chaotische situatie op het stuk tussen de Sumatrastraat en de Celebesstraat. De bewoners zijn blij, veel ondernemers een stuk minder.

"Het een slecht plan zeg ik je eerlijk. Slecht voor de straat, voor de ondernemers." Saeed van Saeed's Curry House is bang dat dat hij en andere ondernemers klanten gaan verliezen als de Javastraat eenrichtingsverkeer wordt. "Er gaan minder mensen komen van buiten het gebied. Het is alleen maar goed voor de mensen die hier wonen. Maar de Javastraat is niet alleen maar voor de mensen die hier wonen. De straat is voor iedereen." Buurvrouw Gaby zit al negen jaar met haar taartenwinkel op de Javastraat. Zij heeft dubbele gevoelens. Ze is blij als de straat veiliger wordt, maar vreest ook voor minder klandizie. "Voor de bezoeker die van buiten de stad komt en helemaal moet omrijden om de straat in te komen, en die geen parkeerplek kan vinden, is het toch wel jammer."

Foto: AT5

Al langer wordt de verkeerssituatie in de straat door bewoners en ondernemers als chaotisch ervaren. Stadsdeel Oost stelde in 2021 al beperkte laad- en lostijden in en controleerde regelmatig op fout- en dubbel parkeren.

"Het is hier heel druk en vaak een bende" bewoner Javastraat

En vanaf februari dus eenrichtingsverkeer. Prima vinden de bewoners die we spreken. "Er is soms chaos en irritatie zegt er een. "Er wordt vaak dubbel geparkeerd omdat hier veel winkels zijn." Een andere voorbijganger die hier tien jaar geleden ook al woonde zegt dat het eigenlijk nooit anders is geweest. "Het is een smalle straat en het is vaak een bende en heel druk." Maatregelen Vanaf februari volgend jaar zal er een start worden gemaakt in het doorvoeren van maatregelen in de Javastraat. Zo wordt er een fietsstrook in tegengestelde richting aangelegd om aan te geven dat er wel fietsers in tegengestelde richting door de straat fietsen. Voor voetgangers worden er twee oversteekplaatsen aangelegd aan de linker- en rechterzijde op de kruising met de Celebesstraat. Daarnaast zullen er verkeersborden worden geplaatst om het eenrichtingsverkeer aan te geven. Voor vrachtwagens die langer dan twaalf meter zijn en tussen 7.00 en 12.00 uur geldt dat zij in tegengestelde richting mogen keren om de Javastraat te verlaten. Dit geldt voor de eerste twee jaar, zodat ondernemers de tijd krijgen om met kleinere vrachtwagens te laden en lossen.