Caroline organiseert Gooise Wereldlichtjesdag en herdenkt overleden kinderen

Caroline Blokker verloor drie kinderen. Eerst haar baby en daarna een te vroeg geboren tweeling. Om haar kinderen te herdenken organiseert ze Wereldlichtjesdag in het Gooi of 'de Dag van het Nooit Vergeten Kind', zoals zij het zelf noemt. Elk jaar worden er op de tweede zondag van december kaarsen aangestoken voor overleden kinderen.

Haar eerste kind verloor Caroline doordat de verloskundige er te laat achter kwam dat haar baby verkeerd in haar buik lag. De doktoren wisten op dat moment niet hoe ernstig het was. "Ik heb het een week bij me gedragen voordat ze erachter kwamen dat het niet goed was", vertelt Blokker. "Het was een rollercoaster, het ene moment zwanger, het volgende moment is het over. Dat was heel pittig."

Caroline kon geen afscheid nemen van haar kind, want ze lag door deze situatie zelf in het ziekenhuis. "Daar heb ik echt heel lang last van gehad."

Slecht nieuws

De volgende zwangerschap kwam er wederom slecht nieuws: "Ik was zwanger van een tweeling. Dat was ook op een akelige manier, onder narcose werden mijn kinderen weggehaald. Dit heeft ook lang bij mij gespeeld."

Ook deze gebeurtenis heeft veel invloed op het leven van Caroline en daarom vindt ze het zo belangrijk dat deze Wereldlichtjesdag elk jaar wordt gehouden. "Het zijn je kinderen, dus dat gevoel gaat nooit weg."

Bijeenkomst

Op deze bijeenkomst wil ze er graag ook voor andere ouders, grootouders en familie zijn. "Juist omdat ik het zelf heb meegemaakt, weet ik dat het zo nodig is."

Op 10 december om 18.00 uur is er dit jaar op de Kapel Velthuijsenlaan in Laren een bijeenkomst.