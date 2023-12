Poes René reist zonder baasje met de tram door de hoofdstad: "Ze gaat vaak naar het casino"

De meeste winkels en kroegen in de Amsterdamse Da Costabuurt kent ze van binnen en van buiten: poes René. Nu duiken wel meer buurtpoezen af en toe ergens naar binnen, maar bijzonder aan René is dat ze ook vaak de tram zou nemen. Dat moest AT5 natuurlijk met eigen ogen én camera gaan bekijken.

Bij de tramhaltes in de buurt van de De Clercqstraat en de Bilderdijkstraat zien we haar niet als we langs gaan. Ook stapt ze niet uit een van de stoppende trams. Het baasje van René, zo begrijpen we, wil liever niet op camera. Dus dan maar rondvragen in de buurt en daar blijkt René geliefd. "We zijn groot fan van René", zegt een medewerker van een koffietentje. "Klanten kennen haar en houden van haar. Er worden veel foto's van haar gemaakt en ze is erg populair."

Ook de fietsenmaker is bekend met de buurtpoes. "René is een geweldig beest", zegt hij. "Ze stapt gewoon op de tram, komt bij iedereen naar binnen. Het liefst krijgt ze natuurlijk snoepjes." Maar waar René is? "Ze zou in het casino kunnen zijn", vertelt de medewerker van de koffiezaak. "Ze weet bij welke halte ze uit de tram moet stappen om bij het casino te komen. Ze speelt graag roulette", grapt hij.

Favoriete hoekje

Het casino is uiteindelijk niet de plek waar we haar vinden. Ineens loopt ze in het portiek van een woning aan de Bilderdijkstraat. We volgen haar een tijdje en komen zo in de tuin van een sushi-zaak terecht, waar ze volgens de eigenaar wel vaker komt. Hij laat ons het favoriete hoekje van René zien. "Ze gaat daar dan onder de grond. Ik denk dat ze er op zoek gaat naar muizen. Of ze sushi krijgt? Nee, maar misschien moet ik dat eens proberen", zegt hij hard lachend. In de buurt van een tram komt René vandaag overigens niet.