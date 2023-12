Elke foto heeft een verhaal: zonsondergang bij het Noordzeekanaal

Je zal er maar wonen, dan heb je elke dag dit uitzicht. Renske Putter uit Eemnes maakte deze foto. "Als ik bij mijn vader uit de deur stap en dit plaatje aantref kan ik niet anders dan er een foto van maken. Hij woont aan het Noordzeekanaal in Zaandam."

NH is op zoek naar grappige, bijzondere, maar vooral alledaagse foto's met een goed verhaal uit de regio. Heb jij dit gemaakt en wil je daarover vertellen? Mail dan nu je foto naar [email protected].

Inspiratie

De foto's mogen gewoon gemaakt worden met de mobiele telefoon, want die heb je altijd bij je. Eerder spraken wij fotograaf Marjolein Lensinks hierover en die gaf een paar leuke tips. "Soms geef ik mezelf de opdracht: over honderd stappen maak ik een foto. Je moet het alleen zien. Op het moment dat je het niet ziet, betekent niet dat het er niet is."

Daarnaast helpt voor de Zaanse soms ook op andere hoogte te fotograferen. "Ga eens in de groot zitten", op je knieën dus. Ook kiest Marjolein soms een bepaalde kleur uit om te fotograferen, zoals geel, groen of rood.

Zie hieronder haar voorbeeld.