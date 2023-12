Woonwagenbewoners blij na unanieme goedkeuring woonwagenbeleid Haarlemmermeer

Op de woonwagenkampen in Haarlemmermeer heerst sinds gisteravond vreugde. De raadsleden van Haarlemmermeer hebben unaniem met het woonwagenbeleid ingestemd. Hiermee worden de 42 beloofde extra woonwagenstandplaatsen werkelijkheid.

Woonwagenkamp in Hoofddorp - Foto: Mina Bauer

Haarlemmermeerse woonwagenbewoners hadden weinig vertrouwen in de gemeente, vertelden ze vorige maand aan NH. Omdat er maar geen spijkers op koppen werden geslagen, betwijfelden de woonwagenbewoners of het college zich wel aan haar afspraken zou houden. Zo was er nog steeds geen duidelijkheid over de mogelijke locaties van de standplaatsen.

"De hele raad staat achter ons" Barry Joren

Maar nu alle raadsleden unaniem met het woonwagenbeleid hebben ingestemd, is de twijfel omgeslagen in blijdschap. "We zijn heel tevreden", vertelt Barry Joren. Hij strijdt al jarenlang voor de belangen van woonwagenbewoners. "Nu heeft het college zich aan het beleid te houden. De hele raad staat achter ons. Dus we gaan ervan uit dat dit gaat gebeuren." Wel hopen de woonwagenbewoners dat er achter de uitvoering van het beleid een beetje vaart wordt gezet. Op korte termijn moeten er 21 plekken bij komen, staat er in het beleid. Waar de standplaatsen gaan komen, is nog onbekend. De gemeente laat dit begin volgend jaar weten.

De woonwagencultuur is sinds 2014 immaterieel cultureel erfgoed en sinds 2016 een erkende woonvorm. Tot vijf jaar geleden lieten gemeenten woonwagencentra 'uitsterven'. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman oordeelden in 2018 dat het 'uitsterfbeleid' van gemeenten voor woonwagenkampen discriminerend is en moet worden afgeschaft.