Yara en Brechtje blij met Paarse Vrijdag op school, maar nog veel verbetering mogelijk

Het gaat nogal eens fout, bijvoorbeeld deze ochtend. Yara: "Nog steeds is de acceptatie af en toe ver te zoeken. Ook op deze school. Een paar jongens filmden ons, kwamen langsrennen en lachten ons uit." Het voelt naar, maar de steun van meer dan veertig andere GSA-leden helpt haar. "We hebben een grote groep mensen die elkaar support, en het is één groepje dat vervelend doet. Meestal zijn we met zijn allen sterk genoeg."

Brechtje en Yara, beiden lid van de GSA op hun school (Gender & Sexuality Alliance), benadrukken dat Paarse Vrijdag er niet alleen is voor mensen uit de LHBTIQ+-community zoals zij. "Ik denk dat er meer aandacht voor moet komen dat dit soort dagen voor iedereen is", zegt Brechtje. "Wij vieren het en nu lijkt het alsof het alleen voor ons is, maar ook als je zwaar hetero bent: trek lekker paars aan en vier wie jij bent."

Docent Bas Hageman wil dat leerlingen vooral met elkaar in gesprek gaan, juist ook als ze het oneens zijn met elkaar. "Je hebt heel veel diversiteit op school. Dan heb je ook wel eens dat idealen met elkaar botsen. Dat zie je in de samenleving, dus ook op een school. Dat is een samenleving in het klein." Hij vervolgt: "Dat maakt zo'n dag ook zo tof, dat je met elkaar in gesprek gaat. Wat vinden we eigenlijk, waarin verschillen onze meningen van elkaar en hoe kunnen we elkaar begrijpen?"

Het idee van wethouder Gerard Slegers – hij is er ook vandaag - is dat er volgend jaar een dag komt waarbij de GSA's van alle Zaanse scholen bij elkaar komen. Iedere middelbare school in de Zaanstreek heeft er eentje maar tot nu toe is er nog niet heel veel contact over en weer. "Op zo'n dag kunnen ze bij elkaar komen en met elkaar ervaringen uitwisselen. Dat is heel belangrijk."

Even daarvoor heeft hij de ervaringen van zeven meiden gehoord op het gebied van LHBTIQ+-acceptatie in de gemeente Zaanstad en op school. Hij kreeg gemixte verhalen: de één durft het prima aan om hand in hand met een vriendinnetje over straat te lopen, de ander is teleurgesteld over het gebrek aan enthousiasme bij andere leerlingen over Paarse Vrijdag.

