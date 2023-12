Negentig verlichte trekkers rijden parade door de mist in West-Friese dorpen

Een stoet van 87 verlichtte tractoren rijdt deze avond door de West-Friese dorpen. Niet alleen om alvast het kerstgevoel in te luidden, maar vooral ook om te vieren dat polder Het Grootslag 600 jaar bestaat. Een initiatief vanuit de boeren en tuinders in de regio.

Ze willen de sector eens goed in het zonnetje te zetten en begrip te creëren voor deze groep voertuigen op de weg. "Trekkers zijn dermate groot en rijden vaak langzamer. Soms is er irritatie of voelen mensen zich wat onveilig", zegt Trude Buysman van LTO West-Friesland die de tocht in West-Friesland organiseert. "Dit is hun moment en mogen ze met pracht en praal door de regio rijden."

Bijna alle afdelingen van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) in Noord-Holland doen mee. Het evenement kan op nóg meer enthousiasme rekenen dit jaar en brengt letterlijk en figuurlijk wat licht in de duisternis.

Door de dorpen

De tocht startte einde middag in Grootebroek en gaat door de dorpen Andijk, Wervershoof, Zwaagdijk, Westwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Een heel spektakel. Gehuld in de mist. “De mist speelt ons geen parten. Dat maakt het alleen maar sprookjesachtiger. En in de dorpen is er bijna geen mist, dus de toeschouwers kunnen alles goed zien.”

Naast de trekkertocht van vanavond, komen er nog meer evenementen aan. Binnenkort starten ook de verlichte boerderijenroutes. Het hele programma is hier te vinden.