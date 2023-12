Wiet en sigaretten ontdekt bij preventieve controle garageboxen Haarlem Meerwijk

Bij een preventieve controle van veertig garageboxen in de Haarlemse wijk Meerwijk heeft de politie enkele zakken hennep en een partij illegale sigaretten in beslag genomen. De controle was vooral gericht op drugs, illegale bewoning en zwaar vuurwerk.

Politie en gemeente houden regelmatig dit soort preventieve controles. Ditmaal was het de beurt aan garageboxen bij de Forelstraat, Jungstraat, William Sternstraat en Bernadottelaan. "Dat is iets wat we vaker hebben gedaan dit jaar", laat een woordvoerder van de politie weten. "Vanwege deze samenwerking werken dit soort controles goed omdat gemeente en politie andere bevoegdheden hebben."

Gezien de tijd van het jaar richten de controles zich nu vooral op het opsporen van zwaar vuurwerk. Daarbij is het opsporen van illegale klappers niet de enige reden. "Buiten dat het illegaal is om te verhandelen, is het ook hartstikke gevaarlijk voor omwonenden. Het is niet voor niets dat legale verkopers aan zulke strenge veiligheidseisen moeten voldoen om het vuurwerk op te slaan", zegt de politie.

Geen cobra's onder je kussen

Of er de komende weken extra controles gaan plaatsvinden, wil de politiewoordvoerder niet verklappen. "Dat ga ik niet vertellen, we willen natuurlijk niet dat mensen de cobra's (illegaal vuurwerk red.) onder hun kussen gaan leggen."

De sigaretten - die vermoedelijk illegaal zijn ingevoerd - en de hennep zijn door de politie in beslag genomen. De eigenaren van de garageboxen moeten daar nog een verklaring komen afleggen.