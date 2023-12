Vermissing Aronna: politie houdt rekening met 'alle mogelijke scenario's'

De politie houdt in de vermissingszaak rond de 40-jarige Aronna de Nijs rekening met 'alle mogelijke scenario's'. Sinds maandag is de IJmuidense spoorloos. Een uitgebreid team doet sinds dat moment onderzoek naar de vermissing, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot enig aanknopingspunt.

Aronna de Nijs werd voor het laatst gezien in Haarlem. Ze zou zich mogelijk verplaatsen in een witte Nissan Juke en een hondje bij zich hebben. Aronna is 1.67 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, bruine ogen, blond geverfd haar en droeg een lange jas tot op de enkels, een bruine pet en gympen.

De melding van de vermissing werd volgens de politie gedaan door een bekende van Aronna, geen familielid overigens. Een woordvoerder liet NH donderdag weten dat er genoeg reden was meteen uitgebreid onderzoek te doen, omdat gebleken zou zijn dat de 40-jarige hulp nodig zou hebben.

Vandaag meldt de politie dat het team 'nog steeds druk bezig is'. "Helaas valt er nog geen update te melden. Wel kunnen we zeggen dat we inmiddels met alle scenario's rekening houden."