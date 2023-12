De Peiling: Iedereen verdient een tweede kans

Glennis Grace werd in opspraak gebracht toen zij betrokken raakte bij een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. Matthijs van Nieuwkerk verdween van televisie, nadat hij in een krantenartikel door ex-collega’s werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door. We praten vandaag in De Peiling over ‘gevallen sterren’.

Over de schreef

Vind jij dat BN’ers die over de schreef gaan het voorgoed verbruid hebben of verdienen ze een tweede kans? Thijs Römer gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 3 maanden cel en 240 uur taakstraf. Maar, stel dat hij die straf toch moet uitzitten, vind je dat hij daarna dan weer gewoon kan meespelen in een film of televisieserie? En Marco Borsato. Hij wordt vervolgd vanwege seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Of Ali B, tegen wie drie aangiftes zijn gedaan van verkrachting en aanranding. Mogen zij straks weer op een podium of is het niet meer dan terecht dat we helemaal niks meer van ze horen. We horen het graag.