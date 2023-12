Man (54) uit Wormerveer al dagen vermist, duikers zoeken in het water

Duikers hebben donderdagmiddag in het water, ter hoogte van de Vaartbrug, in Krommenie gezocht naar de 54-jarige Michel Snuif uit Wormerveer. De man wordt sinds maandag vermist en is het laatst gezien bij de Dekamarkt aan de Heiligeweg in Krommenie.

De politie laat aan NH weten dat er niemand in het water is aangetroffen. "Er lag een Dixi toilet in het water en er kwam een melding binnen dat er mogelijk nog iemand in zat. Omdat de vermiste man daar voor het laatst is gezien zijn duikers het water ingegaan om te zoeken", vertelt de woordvoerder van de politie.

De melding dat man uit Wormerveer is vermist, werd gedaan door een bekende van de 54-jarige man. Hij is te herkennen aan zijn witte half lange haar en wit/grijze baard. En hij draagt een zwart gewatteerde jas en loopt moeilijk.