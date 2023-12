Groot verlichte kerstboom in Enkhuizen onthuld en aangestoken

Lokale ondernemers in Enkhuizen hebben de handen ineengeslagen om meer sfeer in de binnenstad te brengen. Onderdeel hiervan is een grote kerstboom naast de Westerkerk, die vanavond onthuld is en waarvan de lichtjes zijn aangestoken. Morgen is de binnenstad van Enkhuizen volledig omgetoverd met een grote kerstmarkt. "We proberen er ieder jaar iets mooiers van te maken."

Initiatiefneemsters Julie en Margreet de Wit - twee schoonzussen die samen de winkel 'Meiden van De Wit' in Enkhuizen beheren - sloten vorig jaar de handen ineen om meer sfeer naar de binnenstad te brengen.

"Met de winkeliers in de Westerstraat zijn verschillende opties besproken, waaronder een eigen kerstboom in de zaak", licht Margreet de Wit toe. "Dit werd goed ontvangen door de ondernemers. Op het plein bij de Westerkerk is vorig jaar ook een boom neergezet, van drie meter hoog."

Dit jaar is er gekozen voor een grotere boom. "Die er nu staat is vijf meter hoog. Daarbij hebben we de kerstboom op een groot voetstuk gezet, zodat het nog zichtbaarder is voor iedereen die er langs loopt", vertelt De Wit. "Vanmorgen hebben we de boom gemoduleerd, en alle lichtjes in de boom gehangen."

Diverse samenwerkingen

Het initiatief wordt ondersteund door Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum. "We zijn heel blij dat de samenwerking is gelukt", zegt Margreet. "Iedereen was direct heel enthousiast om eraan mee te doen. Op het voetstuk van de kerstboom zijn grote doeken opgehangen van Sprookjeswinterland en van het Zuiderzeelicht, evenementen die volgende week beginnen."

Hoofdpersonage Lijsje van dit historische verhaal heeft vanavond om 18.00 uur de metershoge kerstboom aangestoken. Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen hield voorafgaand een toespraak.

Grootse winterfair

Naast de grote kerstboom bij de Westerkerk en zes andere bomen die door de Westerstraat in Enkhuizen verdeeld zijn, wordt morgen ook een winterfair gehouden. Maar liefst 110 kramen zijn er gereserveerd door ondernemers. De winterfair is zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

De tekst gaat verder.