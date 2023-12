Na 102 jaar valt het doek voor de Beverwijkse Vondelloge van Odd Fellows

Het monumentale pand aan de Prinsesselaan is verkocht, de inboedel verdeeld onder allerlei organisaties uit de IJmond. Na 102 jaar houdt de Beverwijkse Vondelloge van de Odd Fellows op te bestaan. "Het gaat ons aan het hart", vertelt Ruud Jansen, voorzitter van het bestuur. "Maar het is niet anders."

Acht mannen zijn er nog over. In de hoogtijdagen waren dat er ruim veertig. Ouderdom en overlijden vormen de belangrijkste oorzaak. "Er gaan er meer af dan erbij komen. Het is gewoon een oude club en ons netwerk droogt op. Over een paar jaar is er van deze groep ook niemand meer over. 'Eens een Odd Fellow, altijd een Odd Fellow', zeiden we altijd. Nu moeten we het loslaten."

Ruim 45 jaar was Ruud actief voor de loge. Nu is hij samen met de andere bestuursleden John Hamers, Pieter Hartog en Jacob Brakenhoff het verenigingsgebouw aan het opruimen. De stoelen uit de tempel waar ze wekelijks bij elkaar kwamen, grote soeppannen, dozen met glaswerk, de piano en de baard van Sinterklaas, netjes verpakt in een mooie rode doos. "Alles moet weg, tot het laatste theelepeltje. Maar overal zitten herinneringen aan. Het voelt alsof er iemand gestorven is en je het huis aan het opruimen bent."

De Independent Order of Odd Fellows ontstond in de 18e eeuw, vanuit de gedachte dat alle mensen broeders zijn en elkaar moeten bijstaan in tijden van nood. Liefdadigheid stond centraal. Vanuit plaatselijke verenigingen, de loges, werden arme gezinnen, weduwen en wezen ondersteund bij 'ziekte en zeer'.

In 1921 werd in Beverwijk de Vondelloge opgericht. Beverwijkse notabelen vonden dat de stad betere woningen, een ziekenhuis en een ziekenwagen nodig had. In die tijd moesten patiënten nog per rijtuig met de pont naar het ziekenhuis in Haarlem. Met een grote zomerkermis en een revue werd geld ingezameld. Zo legden ze de basis voor het Rode Kruis Ziekenhuis. Vanuit de Vondelloge werden ook Kampeervereniging Vondeloord en het Anneko van der Laanhuis in Wijk aan Zee opgericht. Daarnaast werden arbeiderswoningen gebouwd, dagjes uit georganiseerd voor bejaarden en waar nodig warme maaltijden, voedsel- en kledingpakketten verzorgd.

Vriendschappen voor het leven

De bloeiperiode lag in de wederopbouw. De gemeenschapszin was groot. Mensen die bezinning en verdieping zochten of zich wilden inzetten voor een betere samenleving sloten zich aan. Veel prominente Beverwijkers waren lid: ondernemers, winkeliers, Hoogovens-mensen. Maar iedereen was welkom. Bij de bijeenkomsten droegen de leden witte handschoenen, zodat niemand kon zien wie er werkhanden had.

Elke woensdagavond kwamen ze bij elkaar op de Prinsesselaan. Ze organiseerden lezingen, maaltijden en uitjes. Elkaar ontmoeten, daar ging het om. Jong en oud leerden van elkaar en er werden vriendschappen voor het leven gesloten.