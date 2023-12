De persoonlijke strijd van politica Meryem tegen vrouwengeweld: "Mijn vader had losse handjes"

Eén op de vier vrouwen heeft te maken met geweld door haar partner. En eens per acht dagen wordt een vrouw vermoord door een (ex-)partner. In 96 procent van de gevallen is de dader een bekende van de politie. Dat zijn harde cijfers die de afgelopen weken tijdens de campagne Orange the World weer onder de aandacht werden gebracht. De Haarlemse politica Meryem Çimen heeft dergelijk geweld tegen vrouwen aan den lijve ondervonden.

Je kunt een speld horen vallen in de raadszaal. Zonder dat de Haarlemse politica het concreet verwoordt, voel je dat achter haar betoog een persoonlijk verhaal zit. Ze benoemt met een brok in haar keel hoe een vriendin van haar verkracht is, maar dat bij het doen van aangifte zich niet erkend voelde. "Omdat ze de man had uitgenodigd bij haar thuis", zegt Meryem. Haar vriendin heeft toen afgezien van het doen van aangifte.

"Het is te laat voor Shella, Linda Famke, Hümeyra, Nathalie, Nadine, Deborah, Frederieke en Clarinda." Meryem noemt een aantal dodelijke slachtoffers op van vrouwelijk geweld in de afgelopen jaren. Net daarvoor heeft een 49-jarige man zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder Michel neergeschoten in Zwijndrecht.

Het is februari van dit jaar als D66-fractievoorzitter Meryem Çimen de microfoon in de Haarlemse raadszaal aanzet voor een vurig pleidooi. Ze wil dat ook de lokale overheid meer actie onderneemt tegen geweld tegen vrouwen in de relationele sfeer.

Dat is het moment in het gesprek dat ze de luiken weer sluit. Meer hoeft er ook niet gezegd te worden. Maar wat ze zich realiseert is dat er juist bij het doen van een melding er wel meer gezegd moet gaan worden. En daar wringt het.

Even later breekt ze als ze iets meer vertelt over het vierjarige meisje dat voor het eerst te maken kreeg met de klappen. "Soms toch wel ernstig, dat we dachten 'dit is het'", fluistert ze. "Je gaat op eieren lopen. En je weet de helft van de tijd niet wat je verkeerd doet."

Ze vertelt het nog vrij zakelijk, maar haar handen verraden de spanning. Ze wil niet teveel kwijt. "Want het is ook het verhaal van mensen om mij heen die niet de politiek in zijn gegaan en niet hun hele hebben en houden in de media willen vertellen."

Er 'zit een kras op haar eigen ziel', ontstaan doordat ze zelf niet veilig opgroeide. "Bij ons thuis hebben we te maken gehad met huiselijk geweld." De problemen door een gokverslaving, een mismatch in het gearrangeerde huwelijk van haar ouders als tieners en ander frustraties reageerde haar vader thuis af. "En wij waren thuis, dus ja. Hij had gewoon losse handjes."

Als NH haar later aan de telefoon spreekt, blijkt de betrokkenheid van Meryem persoonlijk te zijn. Terwijl de toren van de Grote Kerk nog oranje verlicht is voor de campagne, ontmoeten we elkaar in een café. Ze wil graag uitleggen waarom haar strijd tegen femicide (vrouwenmoord, red.) haar zo na aan het hart ligt.

"Als je het weer even laat zakken, dan denken ze 'hij heeft z'n excuses aangeboden, we komen er wel weer uit"

Bij Veilig Thuis, de organisatie waar iedereen een melding kan doen bij huiselijk geweld of zelfs maar de mogelijkheid daarvan, is net als bij veel hulpverleners een capaciteitsprobleem. Hoewel Meryem weet dat de afgelopen jaren veel is verbeterd, weet ze ook dat bijna nergens aan de wettelijke termijn wordt gehouden om actie te ondernemen. "Soms duurt het dagen, soms weken."

"Als iemand melding doet, dan is de situatie acuut. Dat is dan ook gelijk het moment dat mensen hulp accepteren. Als de hulpverleners te lang wachten met actie, dan denken ze: 'hij heeft z'n excuses aangeboden, we komen er wel weer uit'. Dan is het wachten op het volgende moment, want dat gáát er komen. Maar de bereidheid om hulp te accepteren, om iemand in je huis te laten, is enorm gedaald."

In haar eigen situatie kan ze zich niet herinneren dat iemand uit haar flat aan de bel heeft getrokken. Haar moeder zet in ieder geval haar vader zelf na 23 jaar huwelijk de deur uit. Meryem is dan dertien. Ze zit op het voortgezet onderwijs en komt er dan pas achter dat de situatie bij haar thuis niet normaal was.

Vertrouwen

Later in een relatie voelt ze hoe diep de kras op haar ziel eigenlijk is. "Als je een postergirl voor vertrouwensproblemen zoekt. Dat ben ik!" En dat vertrouwen biedt zij als politica nu juist wel aan vele anderen. "Ik merk dat mensen het fijn vinden om hun verhaal aan mij te doen. Laatst nog een vader die zich zorgen maakte over de stalker van zijn dochter na een fout gelopen relatie met die man. De politie zei tegen die man dat ze er eigenlijk niets aan konden doen, totdat er echt iets gebeurt."

Er komen weer cijfers op tafel: "Volgens het CBS waren er 210.000 gevallen van stalking vorig jaar, daarvan is er bij 40.000 daadwerkelijk aangifte gedaan, maar er zijn maar 3.000 echt geregistreerd als stalking bij de politie. Het wordt door iedereen anders genoteerd. We hebben het gewoon onvoldoende in de smiezen, in de vingers."