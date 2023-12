Motorrijder gewond na aanrijding op N248 in Barsingerhorn

Op de N248 in Barsingerhorn is vanmorgen rond 7.15 uur een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. De motorrijder, een man uit de gemeente Hollands Kroon, is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De auto kwam vanaf de Kreil, terwijl de motorfiets uit de richting van Kolhorn kwam. Waarschijnlijk zag de automobilist de motor over het hoofd en verleende hij geen voorrang.

De bestuurder van de auto, ook een man uit Holland Kroon, is vrijwillig meegegaan naar het politiebureau om daar een alcohol- en drugstest te doen. "De uitslag van beide was negatief", zegt een woordvoerder van de politie. De bestuurder was dus niet onder invloed. "Omdat het onderzoek nog loopt, is hij ook verhoord", zegt de woordvoerder.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de aanrijding. De N248 is alweer enige tijd open.