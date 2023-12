Boswachters Amsterdamse Bos zijn loslopende probleemhonden zat: "Grens bereikt"

Maar ondanks die oproep waren er de afgelopen maand weer ongelukken, vertelt Plaisier: "Er is een paard in de poot gebeten, twee honden die elkaar zodanig te lijf gingen dat er een naar de dierenarts moest, en zelfs een fietser die in z'n kuit is gebeten. Er lijkt geen houden aan."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Plaisier denkt dat twee fouten ten grondslag liggen aan de meeste incidenten: "Ten eerste zijn er een flink aantal gebieden in het park waar de hond überhaupt niet mag komen, aangelijnd of niet. Dat geven we ook aan met bordjes. Ten tweede zijn er gewoon flink wat baasjes die niet goed lijken in te kunnen schatten hoeveel controle ze over hun huisdier hebben."

Mensen die in het bos een rondje lopen, met en zonder hond, zien wel eens een wat overenthousiaste hond. Maar veel verder dan dat gaat het meestal niet, vertelt een vrouw die net klaar is met haar wandeling: "Je ziet ze wel, honden die net even wat te druk zijn, maar veel last heb je er zelf niet van. Er heeft er een, een keer m'n handschoenen gejat, maar als dat het ergste is..."

Aanlijnplicht

Een man die zijn hond uitlaat kan zich goed voorstellen dat er honden in het bos lopen die beter altijd aangelijnd kunnen blijven: "Zelf heb ik er nooit last van gehad, maar je ziet vaak genoeg van die losgeslagen projectielen tussen de bomen door schieten. Maar dat is ook wel het mooie van het bos."

Omdat waarschuwingen en allerlei acties zoals flyeren niet het gewenste effect lijken te hebben gehad, denken de boswachters nu na over het omdraaien van het beleid voor loslopende honden. Plaisier: "Waar we nu als het ware een losloopbos zijn met aanlijngebieden, zou het dan een aanlijnbos worden met ruime losloopgebieden. Dat is een scenario waar mijn eigen hart naar uitgaat, maar uiteindelijk bepaalt de gemeente dat."