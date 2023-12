Elke foto heeft een verhaal: kijken door de ogen van een toerist

"Ik maak graag foto's van al het moois dat er is te zien in de Zaanstreek. Ik heb een prachtige camera, maar gebruik toch altijd weer mijn mobiel", vertelt Esma Alkan uit Zaandam. Esma heeft drie foto's gestuurd van wat ze onderweg naar huis tegenkomt.

"Ik stop regelmatig om even te genieten van een prachtig beeld. De eerste foto is de Zuidwestplas in 't Twiske", schrijft ze bij de foto.

"Elke avond fiets ik na mijn werk van Landsmeer naar Zaandam. In de winter een spannende onderneming want er wordt niet verlicht. Een baken is dan altijd de Twiske Molen waar ik vaak even stop om van het uitzicht te genieten. Amsterdam aan de ene kant en de rust van 't Twiske aan de andere kant."