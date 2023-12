Afscheid nemen met eerste profpartij, Benaissa entertaint nog één keer als kickbokser

Zijn partij zondag is zijn afscheidspartij en zijn debuut als prof in één. Benaissa Haddaoui gaat het publiek nog één keer vermaken en dat doet de 34-jarige Hilversumse kickbokser tijdens de hoofdpartij in zijn 'eigen' Hilversum. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het thuispubliek op een avondje te trakteren, dat ze nooit meer vergeten. "Ik ben een entertainer", zegt hij met een twinkeling in zijn ogen.

Na bijna twintig jaar partijen te hebben gevochten, is de tijd gekomen om de bokshandschoenen achter te laten in de ring. Zijn eerste wedstrijd knokte hij op zijn vijftiende en nu, dik negentien jaar later, wil hij voor de laatste keer een partij knokken. Zondag moet zijn gevecht tegen de Griek Vaggelis Sumpakas het hoogtepunt zijn van het kickboksgala in de Dudok Arena.

Ringroest?

De afgelopen tien weken heeft hij hard toegewerkt naar zijn laatste gevecht, wat tevens zijn eerste is als professional. Benaissa had al eerder als prof de ring in gekund, maar het kwam er niet van. De laatste keer was in 2020. Twee weken voordat hij zou vechten, gooide corona roet in het eten en daarna is het er vanwege zijn drukke agenda niet meer van gekomen. Bang voor ringroest is hij niet, ondanks dat hij al bijna vijf jaar geen wedstrijd meer heeft gevochten.

Maar waarom dan toch nog één keer de ring in? Naar eigen zeggen wil de Hilversummer het hoofdstuk netjes en goed afsluiten. Nog één keer zijn kunsten laten zien en wat is er dan mooier dat te doen voor 'zijn' mensen. Daarnaast knaagde het in zijn hoofd dat de jongens waartegen hij gevochten heeft wel op het allerhoogste niveau actief zijn geweest. Hij wil zich graag op dit niveau bewijzen.