Akkerbouwer Jan van der Giessen uit Slootdorp vond het maar niks om stil te zitten tijdens de rustige decembermaand op de boerderij. Hij begon voorzichtig aan met de verkoop van kerstbomen. Een kwart eeuw geleden waren het er vijftig, nu ligt zijn erf vol met bomen uit Denemarken en van eigen kweek uit Limburg.

Boer Jan zit al meer dan 25 jaar in de kerstbomen: "Is liefde in hart en nieren"

"Als we kerstbomen hier konden kweken dan had ik het land er vol mee staan", vertelt Van der Giessen tussen zijn bomen op het erf, "Maar je hebt een landklimaat nodig. Dus ik kweek ze samen met iemand in Limburg en ook op een stuk land in Drenthe. Ik vind het prachtig. Je bent altijd onder de mensen, je hebt altijd een praatje. Er komen alleen maar vrolijke mensen op het erf." Er is in die 25 jaar wel van alles veranderd. "Mensen willen de bomen steeds vroeger in huis", vertelt hij, "Vroeger was het altijd na Sinterklaas, nu is het er al voor. Ik kreeg zelfs begin november al een belletje of ik misschien al kerstbomen had. Dat vind ik nog wel erg vroeg." Tekst gaat verder onder de foto...

Jan van der Giessen staat zichtbaar te genieten tussen alle sparren. "Dit zijn Nordmannen van de hoogste kwaliteit, AA-klasse." Terwijl veel mensen nu langzaam in de kerstmodus zakken, is het seizoen voor hem allang begonnen. "Ik begin in juli met het uitzoeken van de bomen. Dan zijn de meeste mensen er nog niet mee bezig. Ik doe inderdaad in mijn korte broek de bestellingen."

"Er komen alleen maar vrolijke mensen op het erf" Jan van der Giessen, kerstbomenverkoper, Slootdorp