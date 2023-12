Treinmachinist blind geslagen met kapotte peddel bij recreatiegebied Hoorn

"Ik heb een kankergoed idee. We gaan die twee vissers in elkaar slaan. Die doen toch geen aangifte." Met die woorden gaf de hoofdverdachte D. B. (20) uit Hoorn volgens de officier van justitie op 18 juni 2022 het startsein voor een korte, maar heftige geweldsexplosie in recreatiegebied De Hulk in Hoorn. Hij is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, zo bleek gister in de rechtbank waar de vier andere verdachten moesten voorkomen.

De aanleiding was een woordenwisseling die het vijftal had met twee vissers aan de waterkant. Ze zouden met hun gehuurde kano’s te dicht bij de hengels en vijslijnen hebben gevaren, waarna er over en weer werd gescholden en geschreeuwd.

Eén van de vissers zou vervolgens met een scherp voorwerp in zijn hand de jongens achterna hebben gelopen, zei V. H. (19) uit Hoorn tegen de rechter. "We besloten om terug te gaan, om verhaal te halen. Als mannen onder elkaar, niet met de intentie om ze in elkaar te slaan."

Uit zelfverdediging

Maar het voeren van een ‘goed gesprek’ was niet aan de orde, reageerde het Openbaar Ministerie. En ook van zelfverdediging is volgens de officier geen sprake. De twee vissers zouden zich vanaf het eerste moment bedreigd hebben gevoeld. "Voor de vissers was het vijf tegen twee. Ze konden geen kant op", zei ze. Ze verweet de verdachten dat ze de confrontatie doelbewust hebben opgezocht, met ‘een akelige afloop’.

Het slachtoffer zou vervolgens met een peddel in zijn gezicht geslagen zijn. "Kijk dat oog! Lekker voor je!", zou er zijn gezegd. Maar de verdachten hebben een heel andere lezing. Volgens hen kwamen zij juist agressief over en handelden ze uit zelfverdediging. "Ik voelde mij omsingeld", verklaarde de 19-jarige Y. K. uit Blokker.

Voorval gefilmd

Het donderdag in de rechtszaal vertoonde filmpje dat één van de verdachten heeft gemaakt, spreekt volgens justitie boekdelen. "Het slachtoffer liep een gebroken oogkas en botbreuken in het gezicht op. Zijn rechterkaak voelt permanent verdoofd. Er waren meerdere medische ingrepen nodig. Hij is aan één oog blind en kan zijn beroep niet meer uitoefenen door het letsel", aldus het OM.

Het slachtoffer zelf was niet aanwezig bij de rechtszaak. Het gaat niet goed met hem, aldus zijn raadsvrouw. Volgens haar kampt hij met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van de zware mishandeling. "Hij kan zijn werk als treinmachinist nooit meer uitvoeren omdat hij arbeidsongeschikt is verklaard. Daarbij is hij ook verslaafd geraakt en opgenomen in een kliniek. Dit was de genadeklap", zei zijzelf tegen de rechter.

Verdachten betuigen spijt

Alles bij elkaar voldoende bewijs om de verdachten te veroordelen, zo vindt het OM. Tegen V. H. (19) uit Hoorn en J. W. (19) uit Hoorn werden de hoogste straffen geëist: negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur. Tegen Y. K. (19) uit Blokker werd 60 dagen jeugddetentie, waarvan 22 dagen voorwaardelijk geëist. De 22-jarige R. L. uit Hoorn kreeg een taakstraf van 180 uur te horen, omdat hij het voorval had gefilmd. De advocaten van de verdachten vroegen stuk voor stuk om vrijspraak.

Alle vier de verdachten betogen spijt. "Ik heb heel veel spijt van wat er is gebeurd", aldus J. W. Hij draait zich om en kijkt de slachtofferadvocaat aan: "Ik hoop oprecht dat hij er bovenop komt."

De uitspraak van de rechter volgt op 21 december.