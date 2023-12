Wisselvallig weekend: niet koud, wel grauw

Het weer ziet er dit weekend wisselvallig uit, maar de temperaturen zijn zacht. Er staat wat motregen op de planning en er is een grauwe grijze lucht voorspeld. Wel kan het dit weekend 10 graden worden. Ruil je winterjas dus maar in voor een regenjas.

Afgelopen nacht heeft het geregend, maar dat zal niet de hele dag doorgaan. Er kan op sommige plekken motregen vallen en het blijft een bewolkte, grijze dag. Later op de dag zal ook de temperatuur wat stijgen en wordt het tussen de 6 tot 8 graden. De wind komt vandaag uit het oosten tot zuidoosten en valt zeer mee. Voor mensen die niet van de kou houden worden dit fijnere dagen.

Weekendweer

Zaterdagochtend begint de dag droog, maar ook morgen komt er regen aan en neemt de wind later op de dag toe in kracht. "De zuiderwind neemt in kracht toe, vooral langs de kust", laat weerman Jan Visser weten. Morgen wordt het maximaal 8 graden. Morgenochtend waaien de regenbuien weer over.

Zondag stijgt de temperatuur nog wat verder en wordt het rond de 10 graden. Wel is het aan de kust wat 'onstuimig', zoals de weerman het noemt en is er harde wind.

Visser laat weten dat in de loop van volgende week de temperaturen weer verder zullen dalen en vooral: "Het wordt weer droger", aldus de weerman. Echt koud wordt het niet, maar droog misschien wel. Een Elfstedentocht zit er voorlopig zeker nog niet in.